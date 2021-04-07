Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun annesi yaşamı yitirdi

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2021 Çarşamba, 12:20
Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun annesi yaşamı yitirdi
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.


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