Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun annesi yaşamı yitirdi
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi yaşamını yitirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru’nun annesinin vefat ettiğini duyurdu. https://t.co/V1Wj2YEY65— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) April 7, 2021
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