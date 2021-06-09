Galatasaraylı Kerem'e Fransızlardan büyük teklif!

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu göze girdi. Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında 3. Lig ekibi 24Erzincanspor’dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Azerbaycan milli maçında attığı çalımla dikkatleri üzerine çekmişti. Teknik direktör Fatih Terim’in özellikle sezonun ikinci yarısında daha çok şans verdiği 22 yaşındaki futbolcu attığı 6 golle yıldızını parlarmıştı. Kerem Galatasaray’daki performansıyla A Milli Takımın EURO 2020 kadrosuna da girdi. Avrupa devlerinin radarına giren genç kanat oyuncusuna Marsilya’dan 10 milyon Avro’luk teklif geldi.