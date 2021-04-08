Galatasaraylı yıldızdan flaş açıklama: Doğruları konuşursam ceza alırım
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel gündeme özel açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.
Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı oyuncusu Ryan Babel soruları yanıtladı.
''HATA LÜKSÜMÜZ YOK''
''6 puanlık fark var ama daha önce bu senaryoları yaşadık. Yapmamız gereken önümüze bakmak ve devam etmek. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Sonuçta futbol bu, her şey olabilir. Oynanacak çok maç var. Artık hata yapma lüksümüz yok. Bu zamana kadar birçok hata yaptık. Benim kendime, takıma ve camiaya güvenim sonsuz. Her maçı bir final gibi görüp devam etmemiz gerekiyor''
''TAKIMIN KALİTESİNE GÜVENİM SONSUZ''
''Futbol enteresan bir oyun. Çok zor bir maçı kazanabiliyorsunuz, yüzde yüz kazanacağınızı düşündüğünüz bir maçı kaybedebiliyorsunuz. Bu nedenle herkes herkesten puan alabiliyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Takımın kalitesine güvenim sonsuz.''
''DÜRÜSTÇE DOĞRULARI SÖYLERSEM CEZA ALIRIM''
''Hakemler her zaman konuşulan ve tartışılan bir konu. Bir futbolcu olarak benim bu konuya girmem doğru olmaz. Dürüstçe doğruları söylersem ceza alırım. Maçları izliyorsanız zaten bir şeyleri anlıyorsunuz ama benim hakemlerle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz''
''BU TAKIM BUNU DAHA ÖNCE BAŞARDI''
''Geçmişe dönmek istiyorum. Bir sezon hatırlıyorum. Başakşehir birinciydi, Galatasaray çok gerideydi. Ama pes etmediler ve şampiyon oldular. Şimdi de aynı hırsla aynı arzuyla devam edeceğiz. Taraftarlar bize inansınlar. Bu takım bunu daha önce çok kez başardı.''
Video Haberler
- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ele geçirildi!
- Markete giren komodo ejderinin görüntüleri gündem oldu
- Bir babanın en çaresiz anları.
- Vahşet anı kameraya yansıdı! Polis o sürücüyü arıyor
- Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü
- Bu çocuklar sana emanetti Süleyman Soylu
- Güldür Güldür’deki skeç gerçek oldu
- Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
- Şehit Gençcelep'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı
- Polis baskınına rağmen okeye devam ettiler
En Çok Okunan Haberler
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- CHP’de bir şeyler oluyor
- Özgür Özel'den Erdoğan ve Soylu'ya çok sert ifadeler
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- Çin'den Yavaş ve Akşener için yeni açıklama
- AB Komisyonu Sözcüsü'nden açıklama
- Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?