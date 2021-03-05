Galatasaraylı Taylan niye kayboldu?

05 Mart 2021 Cuma, 09:20

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı, Fatih Terim'in değişyilmezi olmuştu, ancak Taylan Antalyalı son dönemlerde 11'e giremiyor.

4 MAÇTA YEDEK!

Taylan Antalyalı, Süper Lig'deki son 4 maçta sadece 28 dakika süre aldı. Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarında şans bulamayan Taylan, Alanya’da 11 dakika, Erzurum maçında 17 dakika sahada kaldı.

Skorer'in haberine göre; Taylan Antalyalı'nın yedeklerde olmasının ana nedenlerinden biri bu sezon sürekli 11'de oynayan ve buna bağlı olarak kasık ağrılarından şikayetçi olan futbolcuda pubis başlangıcı tespit edilmesi. Taylan, son haftalarda yedek kaldığı maçların ardından bu tarz problemleri de yaşamamaya başladı.

Fenerbahçe derbisinden sonra ligde bir daha ilk 11 yüzü görmeyen 26 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında son kez 11’de saha çıkmış ve kötü performansı yüzünden kenara alınmıştı. Kamuoyunun uzun süredir A Milli Takım’a alınmasını beklediği Taylan’ın kulübeye çekilmesiyle ilgili diğer gerekçeler ise şu şekilde:

PAS HATALARI YÜKSELDİ

Ligde Fenerbahçe derbisinde son kez ilk 11’de yer alan Taylan, kupada da elendikleri Alanya maçında 11’de forma giymişti. Taylan’ın kulübeye çekilmesinde pas hataları ve riskli oyununun da önemli bir etken olduğu belirtildi.