Galatasaraylılar Derneği yeni yönetimini seçti

500 yılı aşkın bir süredir verdiği eğitimle ülkemize katkı sunan Galatasaray Lisesi’nde okumuş olanların ortak buluşma noktası Galatasaraylılar Derneği’nde yeni yönetim kurulu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2021 Pazar, 15:30
Galatasaraylılar Derneği yeni yönetimini seçti
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1908 yılında kurulan Galatasaraylılar Derneği’nde 2019 yılında yapılan seçimlerde 45’inci dönem başkanlığını üstlenen Fidel Berber, ikinci kez aynı göreve layık görülerek 46. Dönem Başkanlığı’nı da üstlendi. 

"Sınırsız Galatasaray" sloganı ile göreve yeniden talip olan ve seçilen Fidel Berber, ‘’Galatasaraylılar Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimiz arasındaki iletişimi ve dayanışmayı desteklemek için görev yapacağız. Dünyamızın içinden geçtiği bu dönemde en kıymetli hazinemiz nitelikli insan gücümüz. Galatasaraylılar Derneği; üyeleri aracılığıyla Türk toplumunun bilimsel, kültürel ve sosyal gelişmesine hizmet etmeye devam edecek. Kardeşlik, dayanışma, beraberlik gibi ortak tarihi değerlerimizi koruyarak, başta varlık sebebimiz Galatasaray Lisesi olmak üzere tüm Galatasaray kurumlarının ismini yüceltmek en önemli hedefimiz olacak’’ dedi. 

1971 İzmir doğumlu olan Fidel Berber, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

2021-2023 döneminde görev yapacak Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in ekibi şu isimlerden oluşuyor: 

YÖNETİM KURULU:

Başkan: Fidel Berber 

Başkan Vekili: Haluk Camcı 

Genel Sekreter: M. Tolga Özbabacan 

Muhasip Üye: Berk Kutengin 

Veznedar Üye: İhsan Mannaslar 

Nurperi Gazioğlu 

Vecihi Tokuç

Haluk Levent 

Nurten Yalçın Erüs 

YÖNETİM KURULU YEDEK

Pınar Altuğ Tüfekçioğlu 

Yasin Cem Kandemir 

Damla Çay 

Ezgi Şirin Balkan 

Mehmet Ali Tanrıkulu 

DENETLEME KURULU

Başkan Eray Yanbol 

Bşk. Yrd. Deniz Gün Enön 

Elif Bilge Eder

DENETLEME KURULU YEDEK

Aliyar Dengiz 

Ared Pontioğlu 

Faruk Emre Kocuk

SİCİL KURULU

Başkan Cem Ergün 

Bşk Yrd. Merve Gürkaynak 

Mine Turalı 

SİCİL KURULU YEDEK

Ceyda Tonguç Üçer 

Işıl Yılmaz 

Efe Tokdemir 

DİSİPLİN KURULU

Başkan Yalçın Çakalır 

Bşk. Yrd.  Metin Sinan Aslan 

Ümit Özdemir

İlhan Tüzün 

Eray Yazgan 

DİSİPLİN KURULU YEDEK

Lale Özkut

Atilla Demircioğlu 

Moşe Haleva 

Burcu Nemutlu Çirkin

Selim Yavuz 


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