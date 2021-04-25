Galatasaraylılar Derneği yeni yönetimini seçti
500 yılı aşkın bir süredir verdiği eğitimle ülkemize katkı sunan Galatasaray Lisesi’nde okumuş olanların ortak buluşma noktası Galatasaraylılar Derneği’nde yeni yönetim kurulu seçildi.
1908 yılında kurulan Galatasaraylılar Derneği’nde 2019 yılında yapılan seçimlerde 45’inci dönem başkanlığını üstlenen Fidel Berber, ikinci kez aynı göreve layık görülerek 46. Dönem Başkanlığı’nı da üstlendi.
"Sınırsız Galatasaray" sloganı ile göreve yeniden talip olan ve seçilen Fidel Berber, ‘’Galatasaraylılar Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimiz arasındaki iletişimi ve dayanışmayı desteklemek için görev yapacağız. Dünyamızın içinden geçtiği bu dönemde en kıymetli hazinemiz nitelikli insan gücümüz. Galatasaraylılar Derneği; üyeleri aracılığıyla Türk toplumunun bilimsel, kültürel ve sosyal gelişmesine hizmet etmeye devam edecek. Kardeşlik, dayanışma, beraberlik gibi ortak tarihi değerlerimizi koruyarak, başta varlık sebebimiz Galatasaray Lisesi olmak üzere tüm Galatasaray kurumlarının ismini yüceltmek en önemli hedefimiz olacak’’ dedi.
1971 İzmir doğumlu olan Fidel Berber, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu.
2021-2023 döneminde görev yapacak Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in ekibi şu isimlerden oluşuyor:
YÖNETİM KURULU:
Başkan: Fidel Berber
Başkan Vekili: Haluk Camcı
Genel Sekreter: M. Tolga Özbabacan
Muhasip Üye: Berk Kutengin
Veznedar Üye: İhsan Mannaslar
Nurperi Gazioğlu
Vecihi Tokuç
Haluk Levent
Nurten Yalçın Erüs
YÖNETİM KURULU YEDEK
Pınar Altuğ Tüfekçioğlu
Yasin Cem Kandemir
Damla Çay
Ezgi Şirin Balkan
Mehmet Ali Tanrıkulu
DENETLEME KURULU
Başkan Eray Yanbol
Bşk. Yrd. Deniz Gün Enön
Elif Bilge Eder
DENETLEME KURULU YEDEK
Aliyar Dengiz
Ared Pontioğlu
Faruk Emre Kocuk
SİCİL KURULU
Başkan Cem Ergün
Bşk Yrd. Merve Gürkaynak
Mine Turalı
SİCİL KURULU YEDEK
Ceyda Tonguç Üçer
Işıl Yılmaz
Efe Tokdemir
DİSİPLİN KURULU
Başkan Yalçın Çakalır
Bşk. Yrd. Metin Sinan Aslan
Ümit Özdemir
İlhan Tüzün
Eray Yazgan
DİSİPLİN KURULU YEDEK
Lale Özkut
Atilla Demircioğlu
Moşe Haleva
Burcu Nemutlu Çirkin
Selim Yavuz
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