Galler, Türkiye maçı hazırlıklarını sürdürdü

14 Haziran 2021 Pazartesi, 13:47

BAKÜ (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Türkiye ile karşılaşacak Galler, hazırlıklarını sürdürdü.

Tofiq Behramov Stadı'nda teknik direktör Rob Page yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Galler'de tüm oyuncular antrenmanda yer aldı. Golcü Bale ile özel olarak ilgilenildi.

Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Galler, yarın gerçekleştireceği idmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



