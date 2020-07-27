Game of Thrones'un devam dizisinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Game of Thrones’un öncesinde yaşananları konu alacak House of Dragon dizisinden yeni ayrıntılar geldi. George R. R. Martin’in Ateş ve Kan kitabından uyarlanacak dizi Targaryen ailesini ele alacak ve Ejderhaların Dansı’ndaki bazı olaylara da yer verecek.
Game of Thrones’un finali pek çok kişiden olumsuz tepki alsa da, HBO Game of Thrones’ta yaşananların 300 yıl öncesine House of Dragon dizisinde odaklanacak. George R. R. Martin’in Ateş ve Kan kitabından uyarlanacak dizi Targaryen ailesini ele alacak ve Ejderhaların Dansı’ndaki bazı olaylara da yer verecek.
NTV'de yer alan habere göre, George R. R. Martin’in yazım süreci devam eden kitabı Kış Rüzgarları (Winds of Winter), Game of Thrones’un öncesini konu alacak House of Dragon dizisinin temelini oluşturacak.
House of the Dragon’ın bu bölümlerin tamamına mı yoksa bir kısmına mı odaklanacağıysa ise belirsizliğini koruyor.
Dizi Targaryen ailesini ele alacak ve söylentilere göre Ejderhaların Dansı’ndaki (Dance of the Dragons) bazı olaylara da yer verecek. Ejderhaların Dansı, esasen Targaryen ailesinin yönetimi sırasında Yedi Krallık’ta patlak veren iç savaşa işaret
House of the Dragon’ın, Dördüncü Dorne Savaşı’nda Prens Morion Martell ile savaşan I. Jaehaerys Targaryen’in hükümdarlığından başlaması muhtemel görünüyor.
ediyor.
Bununla birlikte Kış Rüzgarları, Targaryenlerin Dorne geçmişine dair etkileyici detaylar verebilir.
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