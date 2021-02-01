Gamestop: Melvin Capital yüzde 53 kayıp yaşadı
GameStop hisselerinde bireysel yatırımcıların örgütlediği alımların bu hissede açığa satış pozisyonu alan fonlar üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Melvin Capital’ın ocak ayında yüzde 53 kayıp yaşadığı ortaya çıktı.
Bireysel yatırımcının akın ettiği GameStop hisselerini açığa satarak pozisyon alan hedge fonu Melvin Capital’ın Ocak ayında yüzde 53 kayıp yaşadığı ortaya çıktı.
Bloomberg'in haberine göre hedge fonu 2014’te kurulduğundan bu yana en düşük kaldıraç seviyesinde. Gabe Plotkin tarafından kurulan fonun GameStop çalkantısı sırasında Citadel LLC ve Point72 fonlarından elde ettiği kaynak da dahil olmak üzere yönetiminde 8 milyar dolar bulunuyor.
GameStop çılgınlığı sırasında emirleri yerine getirmekte zorlanan ve banka kredi hatlarını kullanan, hissedarlarından fon toplayan işlem platformu Robinhood'un işlem kısıtlamaları sekiz hisse ile sınırlandı. Mevcut kısıtlama listesinde GameStop ile birlikte AMC Entertainment ve BlackBerry gibi bireysel yatırımcıların yığıldığı diğer hisseler de bulunuyor.
AÇIĞA SATIŞ/KISA POZİSYON NEDİR?
Sermaye piyasalarında oldukça riskli bir işlem olan açığa satış, bir sermaye piyasası aracının fiyatında düşüş beklentisiyle, ödünç alınarak satış yapılması işlemine deniyor.
Wall Street’te kısa pozisyon almak hedge fonları ve diğer büyük yatırımcılar için sıradan bir durum olsa da aslında oldukça tehlikeli.
Zira finansal varlığın fiyatının düşmesiyle ucuz fiyattan alınıp takasının gerçekleştirilmesi hedeflenen bu işlemde, beklentinin aksine sert yükseliş olması halinde büyük kayıplar yaşanabiliyor.
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