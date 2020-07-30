Garanti Bankası'nın ilk yarıda net kârı 3 milyar 330 milyon TL oldu

30 Temmuz 2020 Perşembe, 10:56

Türkiye Garanti Bankası, 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı, 3 milyar 330 milyon 879 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 486 milyar 666 milyon 341 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 367 milyar 141 milyon 315 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 63’ü mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında yüzde 11 büyüme ile 306 milyar 883 milyon 111 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,4 özkaynak kârlılığı yüzde 13,1 aktif kârlılığı ise yüzde 1,6 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, mart ayında Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs salgını hala önemini koruduğunu söyledi. Baştuğ'un konuşmasının satır başları şöyle:

* Güçlü sağlık sektörünün de desteğiyle, Türkiye, dünyada salgını en iyi yöneten ve normalleşme sürecine en hızlı adım atan ülkelerden biri oldu. Buna rağmen, Garanti BBVA olarak tedbirli duruşumuzu koruduk ve bu dönemde de en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı olmaya devam etti. Bugün hala Genel Müdürlük çalışanlarımızın yüzde 82’si, şube çalışanlarımızın ise yüzde 16’sı evlerinden çalışıyor.

* Güçlü teknolojik altyapımız ve yeni faaliyet ortamına ilk adapte olan banka olmamız sayesinde, operasyonlarımızı sorunsuz yöneterek kesintisiz hizmet sağladık. Bunun yanında, bu zorlu dönemde, kredi ödemelerinde güçlük çeken müşterilerimizin erteleme ve yapılandırma taleplerini karşılamaya devam ettik. Bu kapsamda yılın ilk yarısı itibarıyla, yaklaşık 35 milyar TL tutarında 800 bin adetten fazla kredinin ödemesini erteledik ve yeniden yapılandırdık. Diğer taraftan nakdi kredilerde 49 milyar TL’lik bir artış kaydederek ekonomiye sağladığımız desteği önemli ölçüde büyüttük.

LİKİDİTE TALEBİ BÜYÜK FİRMALARDAN GELDİ



* Belirsizliğin etkisiyle yüksek likidite talebinin olduğu bir dönemdi. Likidite talebi ilk olarak büyük firmalardan geldi. Hem likidite hem kredilerin yeniden yapılandırılması anlamında reel sektöre son dönemlerdeki en büyük desteği verdik. Kredi alabilecek durumda olup da krediyi alamayan hiçbir kurum veya kişi olmadı. Bunun sonucu olarak ikinci çeyrekte TL tüzel kredilerde yüzde 28’lik rekor seviyesinde büyüme kaydettik. Bu alanda KGF kapsamında 6,5 milyar TL kredi kullandırımı sağladık. Böylelikle 2020’nin ilk yarısında toplam TL kredi büyümemiz yüzde 21 seviyesine ulaştı. İlk altı ayda özel sektör bankaları arasında en yüksek büyümeye sahibiz. Bu kadar yüksek kredi kullanımı sonrası, normalleşmeyle kredi talebinin düşmesi kaçınılmaz.

* Bu süreçte tüzel tarafın aşırı kredi talebi de normalleşme trendine girerken asıl talep bireysel taraftan gelecektir. Bireylerin ötelenmiş tüketim talebi ile Haziran’da başlayan bireysel kredilerdeki talep artışı önümüzdeki dönem de devam edecek.

* Sermaye, aktif kalitesi, likidite her dönem önemini koruyan unsurlar. Kredi taleplerini karşılayabilme yetimizin arkasında yüzde 17 seviyesinin üzerindeki güçlü sermaye yeterliliğimiz var. Sermayemiz bu dönemde en büyük destek noktamız oldu. Aktif kalitesi tarafında ise, kredilerine en yüksek karşılığı ayıran bankayız ve bu muhafazakâr yaklaşımımız aynı şekilde devam edecek. Likidite tarafında ise, Garanti BBVA olarak pandemi sürecinin ortasında sendikasyonumuzu yüzde 90 civarı bir oranla, yaklaşık 700 milyon dolar olarak yeniledik. Bu adım da likiditemize katkı sağlarken, ülkemiz ve bankamız adına, bizlere duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde, sürekli değer yaratmak için sürdürülebilir finans ve kalkınmayı odağımıza alarak çalışmaya devam edeceğiz.