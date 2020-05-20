Garanti BBVA 700 milyon dolarlık finansman sağladı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:09

Yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini yenileyen Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekli iki yeni kredi anlaşması imzalayarak yurt dışı piyasalardan yaklaşık toplam 700 milyon ABD Doları finansman sağladı.

Garanti BBVA'nın imzaladığı bu sendikasyon kredisi, dünyada bir Bankanın aldığı sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli ilk yeşil sendikasyon kredisi olma özelliğini de taşıyor.

Kredi çerçevesinde, uluslararası bağımsız bir danışmanlık firması, mutabık kalınan kriterler üzerinden Garanti BBVA'nın performansını periyodik olarak değerlendirecek. Garanti BBVA performansını iyileştirerek taahhüt etmiş olduğu kriterleri yerine getirirse kredi faizinde indirime gidilecek. Sürdürülebilirlik kriterleri taşıyan ve dünyada bir ilk olan bu kredi, bir anlamda Garanti BBVA'nın çevresel sorumluluk standartlarının da belirleyicisi olacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de derinden etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle finansal piyasaların böylesine zorlandığı bir dönemde sendikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak yaklaşık toplam 700 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Uluslararası arenada ülkemizin en önemli aktörlerinden biri olarak, misyonumuzun devamlılığı açısından bu anlaşmayı çok önemsiyorum. Bir bankanın imzaladığı sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk sendikasyon kredisi olması bizim için büyük değer taşıyor. Enerji sektörüne sağladığımız finansmana ilişkin göstergelerin yanı sıra, 2020 yılında 813 şubemiz ve 45 binamızda yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kWh'lik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak için gerçekleştirdiğimiz %100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması, bu sendikasyon kredisinin kapsamına alındı. Yenilenebilir enerji alımıyla bir yılda 3 milyondan fazla ağacın azaltabileceği sera gazına denk gelen yaklaşık 45 bin ton CO2 eşdeğeri emisyonu engelleyeceğiz." dedi.