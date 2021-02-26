Garry Rodrigues: Galatasaray'ın en iyisi bendim!

26 Şubat 2021 Cuma, 12:30

Bir dönem Süper Lig’de forma giyen Garry Rodrigues, Arap basınına açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu Galatasaray’da forma giydiği dönemle ilgili, ‘’ Galatasaray’da çok iyi bir dönem geçirdim. Genellikle maçın en iyi oyuncusu olurdum. Sonrasında Gomis benden bu unvanı aldı. ‘’ ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DE DEVAM EDEBİLİRDİM

Fenerbahçe’de kiralık olarak oynadıktan sonra Al Ittihad’a dönen Rodrigues, sarı lacivertli ekipte kalabileceğini ancak Al Ittıhad’a dönmek istediğini söyledi. Rodrigues, ‘’ Al Ittihad'da önceki dönemde teknik direktörle iyi bir ilişkim yoktu. Sanırım benden hoşlanmıyor ve beni yeterli görmüyordu. Fenerbahçe'ye kiralık gittikten sonra aslında kalabilirdim. Sözleşmem de bitmişti. Ancak Al Ittihad'da yeni dönemde beni çağırdılar ve geri dönmeye karar verdim. ‘’ dedi.