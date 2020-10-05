Gaz patlaması sonucu 5 katlı apartmanda yangın çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı, kolunda yanık oluşan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda gaz patlaması nedeniyle yangın çıktığı ve binada mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Mahalleye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Apartmanın üçüncü katında duman nedeniyle mahsur kalan Şevval A. ve 4-5 yaşlarındaki oğlu Abdurrahman A. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erinin kucağında taşıdığı çocuk ile anneye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Binanın giriş katında oturan ve kolunda yanıklar oluşan Suriye uyruklu Mustafa Elcuk (21) da 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Söndürülen yangında, bazı dairelerde hasar oluştu.
Yangının, apartmanın giriş kısmındaki kağıt ve sunta malzemelerin henüz belirlenemeyen nedenle tutuşması nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.
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