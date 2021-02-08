Gazeteci Ahmet Takan gözaltına alındı
Gazeteci Ahmet Takan, Bakırköy 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifadesini alınması için dilekçe vermesine rağmen hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Ankara'da polis tarafından gözaltına alındı. Takan, “Adresim, her şeyim belli. Polis ekipleri tarafından yakalanıp, ifade vermeye götürülüyorum. Nasıl bir ülke?” diye sordu.
BDDK, Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan hakkında Türkiye’nin IMF ile görüştüğüne dair yazdığı yazı nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Takan, Bakırköy 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada çıkan yakalama kararı nedeniyle bugün Ankara'da gözaltına alındı. Takan, şu anda Ankara Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye ifade veriyor.
"İFADEMİ ALIN DİYE DİLEKÇE VERMİŞTİM"
ANKA Haber Ajansı'na konuşan Takan, mahkemenin kendisinin katılmadığı 26 Ocak tarihli duruşmada yakalama kararı verdiğini ve kararın kendisine tebliğ edilmediğini savunarak, “UYAP’ta hakkımda açılan davalara bakarken şans eseri hakkımda yakalama kararı çıkarıldığını gördüm. Avukatım aracılığıyla geçen hafta salı günü dilekçe verdim ve Ankara Adliyesi’nde ifademin alınmasını istedim. Ancak 1 hafta boyunca dilekçe işleme konulmadı” dedi.
POSTANE ÇIKIŞI GÖZALTI
Takan, ifadesinin işleme konulmamasının ardından bugün polis tarafından gözaltına alınmasını ise şöyle anlattı:
“Ümitköy tarafında oturan çocuklarımın yanından dönüyordum. Balgat’ta bir postaneye uğradım ve çıktığımda arabamın etrafı sarılmıştı, polisler tarafından. ‘Ne yapıyorsunuz?’ dedim, ‘Aranıyorsunuz’ yanıtını verdiler. İşlemleri tamamladılar, getirdiler nezarete. Şimdi avukatımla ifade vermeye nöbetçi mahkemeye gidiyorum. Kaçak değilim göçek değilim. Adresim, her şeyim belli. Polis ekipleri tarafından yakalanıp, ifade vermeye götürülüyorum. Nasıl bir ülke?”
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