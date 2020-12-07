Gazeteci Ayşegül Doğan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası
KHK ile kapatılan İMC TV’nin program koordinatörü Gazeteci Ayşegül Doğan, “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlaması ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gazeteci Ayşegül Doğan'ın "örgüt kurma ve yönetme" suçlamasıyla yargılandığı davanın Diyarbakır 9. ACM'de bugün görülen duruşmasından karar çıktı.
Davada savunma yapan avukatlar, müvekkilleri hakkındaki delillerin tümünün hukuka aykırı olarak alındığını ve örgüt üyeliği iddiasını kanıtlar nitelikte olmadığını belirterek Ayşegül Doğan'ın beraatini istedi. Mahkeme Doğan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme özellikle Demokratik Toplum Kongresi toplantılarına katılmasını delil kabul ettiği açıklandı.
Gazeteci Ayşegül Doğan’ın avukatlarından Emin Aktar, şu açıklamayı yaptı:
“Müvekkilimiz Gazeteci Ayşegül Doğan’a yöneltilen suçlamalara kaynak gösterilen 2010-2013 yılları arası yapılan yasadışı dinlemeler gerekçe gösterildi. Zaten müvekkilimizin bu tarihlerde iddia edilen görüşmeleri yapan kişi olmadığı Adli Tıp tarafından da kanıtlanmıştı. Buradan bir delil elde edilemeyince 2010-2012 yılları arasında gazeteci kimliği ile katıldığı DTK toplantılarını 'örgüt kurma ve yönetme' suçu olarak kabul etti. Ve katıldığı toplantılardan dolayı mahkeme 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.”
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