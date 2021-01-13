Gazeteci Barış Yarkadaş, AKP'nin seçim barajını yüzde 12'ye çıkarmak istediğini söyledi
KRT ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman'da konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, AKP'nin seçim barajını yüzde 12'ye çıkarmak istediğini söyledi.
KRT ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman'da konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, AKP'nin seçim barajını yüzde 12'ye çıkarmak istediğini söyledi.
Yarkadaş, AKP'nin seçim barajını düşürme vaadiyle geldiğini söyleyerek "Şu an bunu tartışıyorlar, önümüzdeki günlerde Türkiye bunu konuşacak." açıklamasını yaptı.
AKP'nin iki senaryo üzerinden ilerlediğini anlatan Yarkadaş, "Seçim barajının yüzde 12'ye çıkarılmasının yanında bir de daraltılmış bölge senaryosu var. Daraltılmış bölgeyi getirip seçim barajını yüzde 1'e indirmeyi düşünüyorlar.
Seçim barajı yüzde 1'e indirildiğinde Saadet Partisi'nin, DEVA'nın ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na ihtiyacı kalmıyor." açıklamasını yaptı.
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