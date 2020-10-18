Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden usta gazeteci Bekir Coşkun bu akşam vefat etti

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 21:40
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Sözcü gazetesi yazarı usta gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti.

Bekir Coşkun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Coşkun, 20.30 sıralarında rahatsızlanarak yaşama veda etti. 

Coşkun'un vefatını İsmail Saymaz sosyal medya hesabından duyurdu


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler