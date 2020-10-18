Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Uzun süredir kanserle mücadele eden usta gazeteci Bekir Coşkun bu akşam vefat etti
Sözcü gazetesi yazarı usta gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti.
Bekir Coşkun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Coşkun, 20.30 sıralarında rahatsızlanarak yaşama veda etti.
Coşkun'un vefatını İsmail Saymaz sosyal medya hesabından duyurdu
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