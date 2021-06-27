Gazeteci Bülent Kılıç: Lütfen bakılsın, sırtıma mı yoksa boynuma mı basmış, benim nefesim alenen kesilmeye çalışıldı

'LGBTİ+Onur Yürüyüşü'ne yapılan polis müdahalesi esnasında görüntü almak isteyen AFP'nin foto-muhabiri Bülent Kılıç, "Lütfen bakılsın, sırtıma mı basmış, yoksa boynuma mı basmış, dün benim nefesim alenen kesilmeye çalışıldı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2021 Pazar, 20:18
Gazeteci Bülent Kılıç: Lütfen bakılsın, sırtıma mı yoksa boynuma mı basmış, benim nefesim alenen kesilmeye çalışıldı
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İstanbul Valiliği'nin 'izin verilmeyeceği'ni açıkladığı, 'LGBTİ+Onur Yürüyüşü'ne katılmak amacıyla Beyoğlu'nda toplanan kalabalığa polisin müdahale ettiği sırada görüntü almak isteyen gazeteci Bülent Kılıç, boğazına basılarak gözaltına alındı.

AFP'nin foto-muhabiri Kılıç, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Kılıç, ''Lütfen bakılsın, sırtıma mı basmış, yoksa boynuma mı basmış, dün benim nefesim alenen kesilmeye çalışıldı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası da Kılıç'ın boğazına basılarak gözaltına alınmasına tepki göstermiş, gazeteci Kılıç'ın sağlık kontrollerin ardından serbest bırakıldığını duyurmuştu.


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