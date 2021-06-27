Gazeteci Bülent Kılıç: Lütfen bakılsın, sırtıma mı yoksa boynuma mı basmış, benim nefesim alenen kesilmeye çalışıldı

27 Haziran 2021 Pazar, 20:18

İstanbul Valiliği'nin 'izin verilmeyeceği'ni açıkladığı, 'LGBTİ+Onur Yürüyüşü'ne katılmak amacıyla Beyoğlu'nda toplanan kalabalığa polisin müdahale ettiği sırada görüntü almak isteyen gazeteci Bülent Kılıç, boğazına basılarak gözaltına alındı.

AFP'nin foto-muhabiri Kılıç, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Kılıç, ''Lütfen bakılsın, sırtıma mı basmış, yoksa boynuma mı basmış, dün benim nefesim alenen kesilmeye çalışıldı" ifadelerini kullandı.

Lütfen bakılsın, sırtıma mı basmış, yoksa boynuma mı basmış, dün benim nefesim alenen kesilmeye çalışıldı.#NefesAlamıyorum #Pride2021 pic.twitter.com/dnWizWwdiK — Bulent KILIC (@Kilicbil) June 27, 2021