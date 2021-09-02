Gazeteci Celal Eren Çelik saldırıya uğradı

02 Eylül 2021 Perşembe, 17:06

Gazeteci Çelik, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Çelik mesajında, "An itibariyle yumruklu saldırıya uğradım. Saldırganı yakalamak için arkasından koşan mekanın çalışanlarına silah çeken saldırganlar bir araçla uzaklaşmışlar... Durumum iyi... Yıkmak yok, sadece gerçekleri yazmaya devam edeceğiz..." ifadelerini kullandı.