Gazeteci Celal Eren Çelik saldırıya uğradı

Gazeteci Celal Eren Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan, saldırıya uğradığını açıkladı. Çelik, "An itibariyle yumruklu saldırıya uğradım. Durumum iyi" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 17:06
Gazeteci Celal Eren Çelik saldırıya uğradı
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Gazeteci Çelik, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Çelik mesajında, "An itibariyle yumruklu saldırıya uğradım. Saldırganı yakalamak için arkasından koşan mekanın çalışanlarına silah çeken saldırganlar bir araçla uzaklaşmışlar... Durumum iyi... Yıkmak yok, sadece gerçekleri yazmaya devam edeceğiz..." ifadelerini kullandı.


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