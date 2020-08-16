Gazeteci Hakan Aygün tahliye olduğu davadan gözaltına alındı!

16 Ağustos 2020 Pazar, 16:24

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç ay önce teknesinde gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün bu kez de Datça'da gözaltına alındı. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Aygün, şu ifadeleri kullandı: Tutuklanıp tahliye olduğum davadan tekrar yakalama kararıyla teknede Sahil Güvenlik tarafından gözaltına alınarak Datça Savcılığı'na götürüldüm ve serbest bırakıldım. Cezaevindeyken ifadeye gidememişim. Böylece aynı suçlamadan iki kere yakalanmış oldum!

Gazeteci Hakan Aygün, geçen nisan ayında sosyal medya hesabından yaptığı “Ey IBAN edenler” paylaşım nedeniyle gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştı. Aygün'ün aynı dava nedeniyle ikinci kez gözaltına alındığı öğrenildi.

Hakan Aygün'ün aynı davadan ikinci kez yine teknesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve Datça Savcılığı'nda ifade verdiği öğrenildi.

Kaynak: Sözcü