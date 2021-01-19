19 Ocak 2021 Salı, 11:23

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan ve 19 Ocak 2007’de İstanbul Harbiye’de silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink, katledilişinin 14. yılında anılıyor. Gazeteci Hrant Dink kimdir? Nerelidir? İşte Dink’in biyografisi…

YETİMHANE’DE BAŞLAYAN BİR ÇOCUKLUK

Hrant Dink, 15 Eylül 1954'te, Malatya'da dünyaya geldi. Beş yaşında ailesiyle birlikte geldiği İstanbul'da, anne ve babasının ayrılması üzerine iki erkek kardeşiyle birlikte, Gedikpaşa'daki Ermeni Protestan Kilisesi'nin çocuk yuvasında yatılı olarak yaşamaya başladı. Üç kardeş, ilköğretimini bu kiliseye bağlı İncirdibi İlkokulu'nda sürdürürken; Dink, ortaokulu Bezciyan, liseyi ise Üsküdar'daki Surp Haç Tıbrevank Yatılı Okulu'nda okudu, Şişli Lisesi'nden mezun oldu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde zooloji eğitimi aldı. Bir süre sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel Yağbasan ile evlenen Hrant Dink'in üç çocuğu oldu.

İSMİNİ 'FIRAT' OLARAK DEĞİŞTİRDİ

O dönem Türkiye'de gelişmekte olan sol siyasete aktif olarak katılan Dink, siyasi faaliyetlerinin Ermeni kimliği ile ilişkilendirilmesi ve cemaatin bundan zarar görebileceği endişesiyle, ismini mahkeme kararı ile 'Fırat' olarak değiştirdi. Bir süre kardeşleriyle birlikte açtığı yayınevi ve kırtasiye işlerini sürdüren Hrant Dink, eşi Rakel ile Anadolu’dan gelen kimsesiz çocukların yetiştiği Tuzla Ermeni Çocuk Kampı’nı yönetmeye başladı. Fakat devlet, açılışından 21 yıl sonra kampa el koydu. Tuzla Kampı'na "Ermeni militan yetiştirildiği" suçlaması ile devlet tarafından el konması sonrasında, Dink, siyasal görüşleri nedeniyle de üç kez gözaltına alındı ve tutuklandı. Hrant Dink, askerliğini ise Denizli Piyade Alayı'nda sekiz ay kısa dönem er olarak yaptı.

Yazı hayatına gazetelere yazdığı kitap eleştirileri ile başladı. 90'lı yıllarda Ermenice günlük Marmara Gazetesi'nde Çutak (Erm. keman) rumuzuyla, Ermeni tarihine ilişkin Türkiye'de çıkan kitaplara yönelik eleştiri yazıları yazmaya başladı. İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne, “Ermeni toplumu çok kapalı yaşıyor, kendimizi iyi anlatırsak önyargılar kırılır” diyerek bu amaçla Türkçe ve Ermenice bir gazete çıkarmayı önerdi.

AGOS’U KURDU

Hrant Dink, 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısı yayımlanan Agos gazetesinin kuruculuğunu, yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını üstlendi. Gazetenin ve kendisinin ana hedefi; Türkiye Ermeni toplumunun anadilini bilmeyen kesimiyle dayanışmak, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Ermenilerin devlet nezdindeki sorunlarını kendi sesinden dile getirerek, geniş kamuoyunun desteğini almak ve Ermeni kültür ve tarihini ana kaynağından Türkiye toplumu ile paylaşmaktı. Agos dışında Yeni Yüzyıl ve BirGün gazetelerinde yazan Dink, yazılarında Türkiye'deki her etnik topluluğun barış içinde yaşaması gerektiğinin altını çiziyordu. Bununla birlikte Ermeni cemaatinin patrikhane dışında sivil bir merkezi olması gerektiğini savunuyordu.

Amerika, Avustralya, Avrupa ve Ermenistan'da çok sayıda konferansa katılan Dink, Ermeni kimliği ve Türk-Ermeni ilişkileri konusunda hem Ermeni dünyasında, hem de tarihteki rolleri açısından çeşitli Batı ülkelerinde sorgulayıcı süreçlerin başlamasına aracı oldu.

SUİKASTA UĞRAYAN 62. GAZETECİ

Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Şişli'de Halâskârgazi Caddesi üzerindeki Agos Gazetesi'nin çıkışında, 14.54'te, arkasından ve çok yakın mesafeden yapılan üç el silah atışıyla öldürüldü. Katil zanlısı 19 yaşındaki Ogün Samast, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin yayınlanmasından sonra, kendi babası tarafından polise ihbar edilerek Samsun Otogarı’nda sivil giyimli jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Hrant Dink'in cenazesi için 23 Ocak 2007 Salı günü Şişli'de Agos Gazetesi önünde tören yapıldı. Törene kimi kaynaklara göre 40 bin, kimilerine göre ise 100 bin kişi katıldı. Meryem Ana Kilisesi'nde yapılan dinî törenin ardından Dink, Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.