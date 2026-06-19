Temmuz 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam tablosunda senaryo netleşiyor

Ekonomik kriz ve yüksek yaşam maliyetleri karşısında geçim mücadelesi veren milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevrildi. Ocak 2026’dan bu yana 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, artan enflasyon karşısında erimesiyle birlikte yeni bir taban fiyat formülü masaya geldi.

Peki, temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte kümülatif enflasyon verileri, beklentiler ve masadaki o formülün tüm ayrıntıları...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ FORMÜL Milyonlarca yurttaşı doğrudan ilgilendiren yasal düzenleme kapsamında, en düşük emekli aylığının temmuz ayı itibarıyla 23 bin 500 TL seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Mevcut durumda 20 bin TL olan taban maaşın bu seviyeye getirilmesi, alım gücü ciddi şekilde düşen emekliler için kritik bir eşik anlamını taşıyor. Temmuz ayında netleşecek zam oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla resmiyet kazanacak.

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ NE DİYOR? TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 seviyesine ulaştı.

2026 yılının ilk 5 ayında kaydedilen resmi aylık enflasyon verileri ise şu şekilde sıralandı: Ocak: Yüzde 4,84

Yüzde 4,84 Şubat: Yüzde 2,96

Yüzde 2,96 Mart: Yüzde 1,94

Yüzde 1,94 Nisan: Yüzde 4,18

Yüzde 4,18 Mayıs: Yüzde 1,71

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken; aralık ayına göre yüzde 16,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 yükseliş kaydetti.

HAZİRAN BEKLENTİSİ VE 6 AYLIK TAHMİN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde, haziran ayı için aylık enflasyon beklentisi piyasa tarafından yüzde 1,36 olarak hesaplandı. Ekonomi yönetiminin adımları ve piyasadaki diğer dinamiklere göre bu oranın yüzde 1 bandında da gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 17,50 ile yüzde 18 arasında netleşmesi bekleniyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 18 sınırına dayanması durumunda, en düşük emekli maaşında yaklaşık 3 bin 500 TL ile 3 bin 600 TL arasında bir artış (seyyanen veya taban aylık düzenlemesiyle) yapılarak net tutarın 23 bin 500 TL'ye tamamlanması öngörülüyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR? Mevcut mevzuata göre emekli ve memur maaşlarında yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında artışa gidiliyor. Bu artışların belirlenmesindeki temel kriter ise geride kalan 6 aylık dönemin enflasyon verileri oluyor. SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammına ek olarak, geçmiş dönemden gelen enflasyon farkının yansıtılmasıyla hesaplanan oran üzerinden maaş artışı alıyor.

MAYIS SONU İTİBARIYLA NETLEŞEN 5 AYLIK ZAM TABLOSU Toplam Enflasyon: Yüzde 16,60

Yüzde 16,60 5 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 5,04

Yüzde 5,04 Toplu Sözleşme Zammı: Yüzde 7

Yüzde 7 Kümülatif Zam Oranı: Yüzde 12,40