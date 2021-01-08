Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Haber izlediği sırada polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, katledilişinin 25. yılında, İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığındaki mezarı başında anıldı.
Esenler'de bulunan Kemer Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul İl Eş başkanı Erdal Avcı, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ile meslektaşları ve sevenleri katıldı. Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe konuşmasında Göktepe'nin annesinin mesajını okudu.
Abla Göktepe "Metin'i unutmuyorsunuz. Hepiniz sağ olun. Ben nerede bir gazeteci görsem Metin'i görüyorum sanki. Hepiniz de benim için Metinsiniz. Metin hep insanlığın iyiliğini isterdi. Arkadaşlarını da çok severdi. 25 yıl oldu hiç unutmadım. Ben Metin'in acısını burnumun direği sızlayarak hatırlarım" diye konuştu. Yapılan anmada törene katılanlar konuşmalar yaparken, Göktepe'nin kabrine karanfiller bırakıldı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN METİN GÖKTEPE PAYLAŞIMI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Metin Göktepe'yi andı.
Kılıçdaroğlu paylaştığı mesajda, "Tek amacı gerçekleri haber yapmaktı; gözaltına alındı ve katledildi. Ne Fadime Anne'nin gözyaşı dindi ne de milyonlarca insanın vicdanı bu vahşeti kabul edebildi. Bugün de boyun eğmeyen basına karşı baskılar devam ediyor, bu düzeni değiştirmek Metin Göktepe'ye karşı sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Tek amacı gerçekleri haber yapmaktı... #MetinGöktepe pic.twitter.com/HFZaLRWHnc— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 8, 2021
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