Gazeteci Müyesser Yıldız gözaltına alındı!
Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, gözaltına alındı.
Müyesser Yıldız'ın evinde polislerin arama yaptığı belirtildi.
odatv, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Askeri casusluk" suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığının öne sürüldüğünü belirtti.
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