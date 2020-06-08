Gazeteci Müyesser Yıldız gözaltına alındı!

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2020 Pazartesi, 09:19
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Müyesser Yıldız'ın evinde polislerin arama yaptığı belirtildi.

odatv, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Askeri casusluk" suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığının öne sürüldüğünü belirtti.


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