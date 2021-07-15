Gazeteci Polad Aslanov yeniden açlık grevine başladı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 13:06

Heberman.com sitesinin kurucusu ve editörü Azerbaycanli gazeteci Polad Aslanov kendisine yönelik baskıları protesto etmek için 12 Temmuz'da açlık grevine başladı. Aslanov'un eşi Gülmira Aslanova'nın verdiği bigliye göre Polad Aslanov uluslararası kuruluşların ve yabancı büyükelçiliklerin temsilcilerinin kendisiyle görüşmesini istedi. Azerbaycan'da faaliyet gösteren hiçbir kuruluşa güvenmediğini söyleyen Aslanov bu nedenle, ülkedeki uluslararası kuruluşların temsilcilerine ve ülkedeki yabancı elçiliklere kendisini ziyaret etmeleri için çağrıda bulundu.

Öte yandan cezaevi idaresinin pandemiyi gerekçe göstererek mahpusların yakınları ile görüşmelerine izin vermediği ancak rüşvet karşılığı görüşmelerin yapıldığı iddia edildi. Durumu protesto eden bir mahkumun açlık grevine başladığı da kaydedildi. Bu arada cezaevi yetkilileri başta açlık grevleri olmak üzere mahkumların direnişlerinde Aslanov'un etkili olduğunu ileri sürerek gazeteci üzerinde baskılarını arttırdı. Cezaevinin sularını kesen hapishane yönetiminin kesintinin nedeninin Aslanov'un tutumu olduğunu söyleyeyerek mahkumları kışkırtığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler ve diğer insan hakları grupları, Azerbaycan makamlarını Polad Aslanov'u bir kez daha serbest bırakmaya çağırdı.