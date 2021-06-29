Gazeteciler eylemde: Nefes alamıyoruz

29 Haziran 2021 Salı, 16:50

İstanbul'da hafta sonu düzenlenen Onur Haftası yürüyüşünde haber takibi yapan AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'a uygulanan polis şiddetine karşı gazeteciler İzmir'de eylem yaptı. Şiddete tepki gösteren gazeteciler Konak Meydanı'nda bulunan Hasan Tahsin anıtı önünde bir araya geldi.



Gazeteciler adına açıklama yapan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, nefessiz bırakılanın yalnızca meslektaşları değil, halkın haber alma hakkı olduğunu söyledi. Gappi, uygulanan şiddetin kanıksanamayacağını vurguladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu şiddet dalgasının amacı medya çalışanlarını bezdirmek ve görevini yapmaktan uzak tutmak ise, bu amaca ulaşmanın mümkün olmadığını bir kez daha söylüyoruz. Gazetecilik suç değildir ve bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız, asla kabul etmeyeceğiz. Bu insanlık dışı yöntemlerde ısrar etmeyi düşünen memurları da uyarıyoruz: Cezasızlık zırhına güvenmeyin. Size bu kanunsuz emri verenlerle birlikte mutlaka yargılanırsınız.”