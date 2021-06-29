Gazeteciler eylemde: Nefes alamıyoruz
İzmir'de gazeteciler polis şiddetine tepki göstermek için eylem yaptı.
İstanbul'da hafta sonu düzenlenen Onur Haftası yürüyüşünde haber takibi yapan AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'a uygulanan polis şiddetine karşı gazeteciler İzmir'de eylem yaptı. Şiddete tepki gösteren gazeteciler Konak Meydanı'nda bulunan Hasan Tahsin anıtı önünde bir araya geldi.
Gazeteciler adına açıklama yapan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, nefessiz bırakılanın yalnızca meslektaşları değil, halkın haber alma hakkı olduğunu söyledi. Gappi, uygulanan şiddetin kanıksanamayacağını vurguladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bu şiddet dalgasının amacı medya çalışanlarını bezdirmek ve görevini yapmaktan uzak tutmak ise, bu amaca ulaşmanın mümkün olmadığını bir kez daha söylüyoruz. Gazetecilik suç değildir ve bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız, asla kabul etmeyeceğiz. Bu insanlık dışı yöntemlerde ısrar etmeyi düşünen memurları da uyarıyoruz: Cezasızlık zırhına güvenmeyin. Size bu kanunsuz emri verenlerle birlikte mutlaka yargılanırsınız.”
Video Haberler
- TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Polis son anda fark etti: Cephanelik ele geçirdi
- SBK, tabaklarda kalanları nasıl sattığını böyle anlattı
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
En Çok Okunan Haberler
- O fotoğrafta konuşulmayan isim
- 6 ülkeden Türkiye'ye girişler durduruldu
- Özdil, Peker'e teşekkür etti, Peker de çağrıda bulundu
- Sedat Peker'den Cihan Ekşioğlu'na yönelik suçlama
- Peker nasıl 'videosuzlaştırıldı?'
- Harvardlı profesörden 'Sinovac' uyarısı
- 4 ilde Sedat Peker operasyonu
- Erdoğan’ın solundaki sır
- Erdinç Bayhan, Gezi iddianamesini hazırlayan savcı çıktı
- Sosyal medya ayağa kalktı: Elmalı davası nedir?