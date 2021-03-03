Prens Selman’ın peşindeler
ABD’de Joe Biden yönetiminin Kaşıkçı raporunun yayınlanmasının ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yaptırım uygulamaması tepkilere neden oldu. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Selman hakkında Almanya’da suç duyurusunda bulundu.
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında Almanya’da suç duyurusunda bulundu. Örgütün Almanya birimi tarafından başsavcılığa iletilen 500 sayfalık belgede, 30’dan fazla gazetecinin keyfi olarak gözaltına alınması ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine yer verildi.
“İnsanlığa karşı suç işlemek”le suçlanan Prens’in yanı sıra dört üst düzey Suudi yetkili hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
ABD’nin Kaşıkçı raporunda Prens Selman’ın baş sorumlu olarak gösterilmesine karşın yaptırım listesinde yer almaması tepkilere neden olmuştu.
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