Ekonomiye zarar vermekle suçlanan gazetecilerin davasına devam edildi
“Ekonomiye zarar vermek” iddiasıyla suçlanan 38 gazetecinin yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan aralarında Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş ile Boomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç'ın da bulunduğu 38 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Önceki celse her bir sanık açısından Serbest Piyasa Kanunu m. 107 uyarınca “menfaat sağlayıp sağlamadığının” tespiti için dosya bilirkişiye gönderilmişti. Bugünkü oturumda taleplerin bilirkişi raporu sunulduktan sonra değerlendirilmesine karar verildi. Dava 4 Haziran’a ertelendi.
İDDİAMAMEDE YER ALAN SUÇLAMA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede sanıkların haberleri ve sosyal medya paylaşımları “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçu ile ilişkilendirildi.
Dava 10 Ağustos 2018 tarihinde Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç'ın ekonomik kriz ve dövizdeki dalgalanmalarla ilgili Bloomberg'te yer alan haberlerin ardından açıldı. Soruşturma dosyası Sermeye Piyasası Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla dövizdeki artış, bankalar ve Türkiye ekonomisine yönelik sosyal medya paylaşımlarında bulunan 36 kişinin dosyasıyla birleştirildi.
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