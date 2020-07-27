Gazetecilere yine tahliye yok! Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:15

Libya’da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin açılan davada tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında tutukluluk incelemesini yapan mahkeme, gazetecilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen tutukluluk incelemesinde mahkeme heyeti delilleri yok etme ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek, “Üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren açık kaynak araştırma raporları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının suç duyurusu yazıları tanık beyanları gibi somut delillerin varlığı, sanıkların delilleri yok etme, kaçma ve saklama girişiminde bulunma ihtimalleri göz önüne alındığında adli kontrol tedbirleri ile yeterli ve etkili okusal denetim sağlanmayacak olduğu kanaatine varılarak sanıkların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına...” ifadelerini kullandı.

Karar oy çokluğuyla kabul edildi. Muhalefet şerhi koyan bir hakim ise bu aşamadan sonra adli kontrolün yeterli olduğunu gerekçe göstererek çoğunluğun kararına katılmadı.