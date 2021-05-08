Gazetemizin 97. kuruluş yıldönümünde kutlama ve destek mesajları yağdı

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdiği gazetemiz, bundan 97 yıl önce 7 Mayıs günü kuruldu. Siyasi parti temsilcilerinden sivil toplum örgütlerine pek çok isimden gazetemizin kuruluş yıldönümü için tebrik mesajı geldi. Gelen mesajlardan bazıları şöyle:

SEZER’DEN KUTLAMA VE ESENLİK

- 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer: Cumhuriyet gazetesinin 97. yılını kutluyorum. 100. yıla giderken tüm Cumhuriyet ailesine esenlikler diliyorum.

CUMHURİYET TARİHİNE TANIKLIK ETTİ

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkemizin yalnız gazetecilik tarihi değil, aynı zamanda Cumhuriyet tarihine de eşlik ve tanıklık eden, “Halkın haber alma hürriyetini” millete karşı en büyük sorumluluk kabul eden Cumhuriyet gazetesinin 97. yaşını yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizde gerçek anlamda demokrasi inşa edilirken, özgür basın, siyaset kurumunun en büyük denetleyicisi olacaktır. Kısa zamanda gelecek güzel günlerin umuduyla, Cumhuriyet gazetesini ve tüm okurlarını saygıyla selamlıyorum.

OKURUNUN GÜVENİNİ KAZANDI

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bugünün medya düzeninde, özgür gazetecilikten, ülkesi ve milletinden yana olan gazeteler her dönemkinden daha kıymetlidir. Milletimizin gerçek sorunlarına ışık tutan, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, gazetecilikten başka hedefi olmayan yayıncılığı, maalesef, bugünün şartlarında mumla arıyoruz. 97 yıllık yaşamında, birçok badire atlatan Cumhuriyet gazetesi, okurunun güvenini kazanmış olacak ki her defasında düze çıkmayı, ayağa kalkmayı başarmıştır. Bir sonraki yaşınızı, özgür ve bağımsız gazeteciliğin nefes aldığı şartlarda kutlamayı diliyor, Cumhuriyet ailesine ve okurlarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

MİLLETİN GÖNLÜNDE ÖZEL YERE SAHİP

- Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce: İyi ki doğdun Cumhuriyet! Genç Cumhuriyetin genç gazetesi olarak kurulan Cumhuriyet, bugün 97 yaşında. Yunus Nadi’nin ulu önder Atatürk’le yaptığı ilk röportajla yayın hayatına merhaba diyen, ismini bizzat Atatürk’ün verdiği Cumhuriyet gazetesi her daim Türk milletinin gönlünde özel bir yere sahip olmuştur. Yayın hayatı boyunca Cumhuriyet devrimlerini, tam bağımsızlığı, kurucu değerlerimizi ve halkın haber alma hakkını yılmadan savunan ve bu “Uğur”da yazarlarını şehit veren Cumhuriyet gazetesinin 97. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.

FARKLILIĞINI ÖNEMLİ GÖRÜYORUM

- AKP Grup Başkanı Naci Bostancı: Haber ve görüşlerine karşı eleştirel bir gözle baktığım ancak demokratik bir toplum için varlığını, farklılığını önemli gördüğüm Cumhuriyet gazetesinin 97. yaşını kutlarım.

DEVRİMLER İÇİN CANLARINI ORTAYA KOYDULAR

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Her türlü baskıya, haksız davalara, ambargolara karşı dimdik duran, adını Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu Cumhuriyet gazetemizin kuruluşunun 97. yılını kutluyorum. Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı başta olmak üzere, milletimize gerçekleri anlatmak, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmak için canını ortaya koyan tüm Cumhuriyet yazarlarını bir kere daha saygı ve rahmetle anıyorum.

DEMOKRASİMİZİN TEMSİLCİLERİ

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş: Gazeteciler, demokrasimizin ve vicdanlarımızın temsilcileridir. Milletimizin haber alma özgürlüğüne 97 yıldır büyük katkı sağlayan ve Türk basınının mihenk taşlarından olan Cumhuriyet gazetesinin kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm basın emekçilerinin ve gazete yönetiminin başarılarının devamını diliyorum.

DİK DURMANIN BEDELİNİ ÖDEDİ

- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: İsim babalığını Atatürk’ün yaptığı Cumhuriyet gazetesi, neredeyse Cumhuriyetimizle yaşıt olan ömrü boyunca, dik durmanın, ilkelerinden ve inandıklarından taviz vermemenin ve bunların karşılığında birçok bedel ödemiş olmanın bir örneği olarak yayın hayatına hâlâ ilk günkü iradesi ve kararlığıyla sürdürmektedir. Bugün Türk basınındaki yandaşların haleti ruhiyesi bizlere acı vermektedir. Cumhuriyet gazetesi ise bizim geleceğe olan umudumuzu ve inancımızı her zaman canlı tutmuştur ve bundan asla taviz vermeyeceğinden hiçbir tereddütüm yoktur.

ZOR ZAMANLARIN UMUDUDUR

- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: Cumhuriyet gazetesi bağımsızlığın, devrimin, özgürlüğün ruhu, gazeteciliğin okulu, zor zamanların umududur. “Kararmasın yeter ki Sol memenin altındaki cevahir!” Çünkü Cumhuriyet 97 yaşında. Kutlu olsun.

AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR

- Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: Ulusal bağımsızlığımız, Atatürk devrimleri ve aydınlanma sürecimizin her dönem yılmaz savunuculuğunu yapan, sorumlu habercilik anlayışından ödün vermeyen Cumhuriyet gazetesi okurlarından aldığı güç ve inançla 97 yıldır önümüzü aydınlatmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizle yaşıt Cumhuriyet gazetesine nice yıllar diliyorum.

YAŞASIN CUMHURİYET

- Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen: Adını Atatürk’ün koyduğu, bağımsızlık ideallerinden doğan, demokrasi, aydınlanma ve toplumsal adaletin gür sesli savunucusu Cumhuriyet gazetesinin 97. yılını kutluyorum. Tüm baskı ve karanlık dönemlerde dahi yılmadan, korkmadan “Gerçeğin kendisi devrimcidir” şiarıyla 97 yıldır mücadelesini sürdüren Cumhuriyet gazetesi sadece dünya çapında gazetecilik başarısı göstermemiş, laiklik ve çağdaşlığın da sözcülüğünü yapmıştır. Okuru olmaktan gurur duyduğum gazetemizin daha nice yüzyıllar boyunca yaşayacağına ve ışık saçacağına inancım tamdır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk Cumhuriyeti!

HABER ALMA HAKKINI SAVUNUYOR

- Yargıtay Onursal Daire Başkanı Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Yaver Aktan: Cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, laikliğe sahip çıkan gazetemiz aynı zamanda basın özgürlüğüne aykırı uygulamalara karşın yurttaşlarımızın haber alma hakkını da savunmaktadır.

‘ATATÜRK İLKELERİNİN YILMAZ SAVUNUCUSU’

- Eski diplomat ve yazar Daver Darende: Cumhuriyet gazetesi yüz akımızdır. Atatürk ilkelerinin yılmaz savunucusu gazetemizin 97. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlarım.

- ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel: 97 yıldır gerçekleri yansıtan demokrasimizin, laikliğin ve hukuk devletimizin koruyucusu, her zaman basın özgürlüğü ve insan haklarından yana olan Cumhuriyet gazetesinin 97. yılını yürekten kutlarım.

- İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu: Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini her koşulda savunan, tehlikelere dikkat çeken, toplumu uyaran, Cumhuriyet gazetemizin 97. kuruluş yılını kutluyor, Cumhuriyet ailesine, okurlarına sağlıklı, aydınlık günler diliyoruz.

- İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı, eski CHP milletvekili Gülsen Bilgehan: 97 yıldır gerçekleri yansıtan demokrasimizin, laikliğin ve hukuk devletimizin koruyucusu, her zaman basın özgürlüğü ve insan haklarından yana olan Cumhuriyet gazetesinin 97. yılını yürekten kutlarım.

- ADD İstanbul Sorumlusu A. İlhan Gülek: Lise 1. sınıftan bu güne 40 yıldır okuduğum, “benim gazetem” dediğim Cumhuriyetimin 97. yılı kutlu olsun. Tüm omuz verenleri, emek verenleri saygıyla selamlıyorum.

- ADD Sarıyer Şube Başkanı Fahrettin Serdaroğlu: Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu Yunus Nadi’nin büyük emeğiyle yayın hayatına girdiği, ve Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu olan Cumhuriyet gazetesinin 97. yılını kutlar, nice yıllar dilerim.

- Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Tümer Güler: Cumhuriyet gazetemizin 97. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

- Eski Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir: Adını Mustafa Kemal Atatürk’ten alan, Cumhuriyetin ve devrimlerin yılmaz savunucusu, bu uğurda birçok yazarını şehit veren, hakkı, hukuku, adaleti, emeği, emekçiyi, bilimi, sanatı, demokrasiyi, ulusal ve evrensel değerleri antiemperyalist bir çizgide savunan, gazeteden daha çok adeta bir okul olarak gördüğümüm Cumhuriyet gazetesinin 97. yaşı kutlu olsun.

- Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer: Okuru olmaktan onur duyduğumuz, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk altı ayında, 7 Mayıs 1924’te kurulan ülkemizin en eski ve en köklü gazetesi, gazetemiz Cumhuriyet 97 yaşında.

- Yazar Mehmet Şakir Örs: Tüm Cumhuriyet çalışanlarına, başarılarla dolu daha nice yayın yılları diliyor, sevgi saygılarımızı sunuyoruz.

- Prof. Dr. Halis Dokgöz: Gazetemizin 97. yaşı kutlu olsun... Yanınızdayız...

- Avukat yazar Erol Ertuğrul: Cumhuriyet gazetesi Türk devriminin, Türk aydınlanmasının savunucusudur. Cumhuriyet gazetesi bu özellikleriyle bir okuldur. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Cumhuriyet gazetesi de var olacaktır. Ne mutlu Cumhuriyet gazetesinin yöneticilerine, çalışanlarına.

- Yazar Dr. Ali Haydar Fırat: Atatürkçü misyonuyla, mücadelesi ve değerleriyle ve de ödediği ağır bedellerle dünya basının saygın örneklerinden olan Cumhuriyet gazetesi 97 yaşında. Aynı azim ve kararlılıkla gazetecilik yapacağına, ülkenin ve gazeteciliğin bağımsızlığını ödünsüz savunacağına yürekten inanıyorum.

- Hukuk Akademisi Derneği Başkanı Ömer Lütfü Avşar: Türkiye Cumhuriyeti’nin en güçlü sütunu Cumhuriyet gazetesinin 97. yılı kutlu olsun.

- Dr. Mehmet Kabasakal: Cumhuriyet gazetesi, ülkemizde Cumhuriyet adını taşıyan, korunması ve kollanması gereken üç değerden biridir.

- Yazar Erdal Atıcı: Cumhuriyet gazetemizin 97. yaşını dayanışma duygularımızla kutluyoruz. Cumhuriyet iyi ki var. Sizler iyi ki varsınız. Selam ve saygılarımla.

- Yazar Yücel Çağlar: İyiden iyiye Cumhuriyetsizleştirildiğimiz bugünlerde Cumhuriyetimizin 97. yaşını büyük bir hüzün ve kaygıyla kutlamaktan başka elimden bir şey gelmemesinin kederini yaşıyorum. Yine de umutla kutluyor, başarılar diliyorum.

GAZETEMİZE ZİYARET

CHP’li milletvekilleri Bülent Tezcan, Uğur Bayraktutan, Utku Çakırözer ve Tufan Köse Ankara büromuzu ziyaret ederek kuruluş yıldönümümüzü kutladı. Vekiller, gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ve Ankara temsilcimiz Sertaç Eş ile sohbet etti. CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Engin Altay, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Uğur Bayraktutan, Ömer Fethi Gürer ve Ayhan Barut, eski CHP milletvekilleri Umut Oran, Mustafa Özyürek, Kemal Anadol, Gülsün Bilgehan ve Mustafa Gazalcı da kutlama mesajı gönderdi. Mesajların yanı sıra ressam Celal Binzet, Prof. Dr. Asker Kartarı, Cumhuriyet okurları Nusret Ertürk ve Haluk Yalvaç, emekli Emniyet Müdürü Remzi Koçöz gazetemizin kuruluş yıldönümünü kutladı. Kımız and Kımız adlı şirket, gazetemizin 97. yılı nedeniyle Darüşşafaka Cemiyeti’ne gazetemiz adına anlamlı bir bağışta bulundu. Ayrıca yüzlerce kişi kuruluş yıldönümümüzü telefonla ve destek mesajlarıyla kutladı.