97. yaşa ‘MERHABA’...

03 Mayıs 2021 Pazartesi

Dünyanın “en özel gazetesi” dört gün sonra 97. yaşına “merhaba” diyecek... Çok değil, üç yıl sonra da Türkiye Cumhuriyeti’yle yaşıt “asırlık bir çınar” olacak...

Peki!.. Elinizde tuttuğunuz yayın organı “neden dünyanın en özel gazetesi?..”

Hangi gazete vardır ki kuruluşunda “Ulusal Kurtuluş Savaşı” direnişiyle “Kemalist devrim”in harcı karılı olsun!.. Hangi gazete vardır ki adını ve kuruluş parasını, o ülkenin kurtuluş mücadelesine önderlik eden lideri vermiş olsun!..

Evet... Dört gün sonra, kuruluş parasını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş mücadelesinin önderi Atatürk’ün verdiği, adını Atatürk’ün koyduğu çınarımız Cumhuriyet’in 97. yaşını kutlayacağız. Ne yazık ki pandemi yasaklarında bu yıl da Cumhuriyet’in gerçek sahibi okurlarımızla bahçemizde buluşup geleneksel kutlamamızı gerçekleştiremiyoruz...

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85. yaşımızı kutladıktan bir gün sonra 8 Mayıs 2009’da İlhan Selçuk, Pencere köşesinde okura şöyle sesleniyor:

“Atatürk Cumhuriyeti bittiği gün Cumhuriyet de biter...”

97 yılda çok badireler atlattık... Her dönem iktidarların hedefinde olduk... Darbe dönemlerinde kapatıldık... FETÖ kumpaslarında operasyonlara maruz kaldık...

2000 yılında, daha AKP kurulmadan Gülen cemaatinin devleti ele geçirme planlarını manşetten yazdık!.. FETÖ’nün tezgâhına, ateşine odun taşıyan isimleri deşifre ettik!..

Sahi!.. Erdoğan, Gülen cemaatini kastederek ne demişti:

“Cemaat üyeleri şimdiye kadar bizden ne talep ettiler de yapmadık? Cemaatin en ileri gelenleri, mensupları bugüne kadar acaba ne getirdiler de Tayyip Erdoğan bunu geri gönderdi. Buna rabbim şahittir.”

Ya FETÖ’nün kullandığı isimler, attırdığı manşetler... Sahi!.. Cemaatin operasyon gazetesinin yöneticisi ne demişti:

“Biz o zaman aldatıldık, kafeslendik. Biz kullanışlı aptallar olduk..”

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21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde Atatürk Cumhuriyeti’ni temel ilkelerinden saptırmak isteyenler var, bu durumun bilincindeyiz... Cumhuriyetçiler, “koşullar ne olursa olsun, Atatürk Cumhuriyeti’nin yaşama gücünü koruduğuna ve var oluşunu savunduğuna” inanıyor...

Bizler, gazetemiz 97. yaşına girmeye hazırlanırken “tehlikenin farkındayız!..”

Ne devleti ele geçirmeye çalışan tarikatları-cemaatleri unutacağız ne bunlara kanan iktidarları ne de hâlâ el üstünde tutulmaya çalışılan “kullanışlı aptalları!..”

Yoksa İlhan Selçuk’u, Uğur Mumcu’yu nasıl anarız? Cumhuriyet okurlarının yüzüne nasıl bakarız!..

76. YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ’Nİ SONBAHARA ERTELEDİK...

Bu yıl Yunus Nadi Ödülleri de 76. yılına giriyor. Yarışma, Yunus Nadi’nin ölüm yıldönümünü geçmişe dönük bir acı olarak değil, geleceğe yönelik bir kültür olayına dönüştürmek amacıyla düzenleniyor. Bu yıl ödülleri 7 Mayıs’ta gazetemizin 97. kuruluş yıldönümünde vermeyi planlıyorduk. Koronavirüs salgını ve yasaklar nedeniyle Yunus Nadi Ödülleri’nin seçici kurul toplantılarını, ödül açıklama tarihini ve ödül dağıtım törenini sonbahar aylarına erteledik. Eylül ayında seçici kurullarımızın toplantılarını yaparak ödülleri kazananları açıklamayı, ekim ayında da ödül törenini yapmayı hedefliyoruz. Yapıtlarıyla ödüle başvuran değerli isimlerle ve okurlarımızla sonbaharda -pandemi koşulları izin verdiği takdirde- ödül gecesinde buluşmak dileğiyle...

