Gazi Koşusu yine seyircisiz yapılacak
Bu yıl da seyircisiz düzenlenecek olan Gazi Koşusu, 26 Haziran Cumartesi gerçekleşecek.
Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Görünen o ki bu anlamlı koşu bu yıl da seyircisiz yapılacak. Geçen yıl 30 Ağustos günü gerçekleşmişti. Haziran ayı sonu itibarıyla kısıtlamalar tam anlamıyla sona erecek. Bu koşu yine 30 Ağustos günü yapılabilirdi. Türkiye Jokey Kulübü takviminde sadece gün değişikliği yapmış 27 Haziran Pazar günü olan Gazi Koşusu’nu 26 Haziran Cumartesi’ne almış. Hoş bir karar değil. Bu dev yarış öncesi 3 yaşlı İngiliz atları bugün Ankara’da, yarın İstanbul’da son provalarını yapmak üzere piste çıkacak. Ankara’daki G2 Mehmet Akif Ersoy Koşusu ile 6 Haziran Pazar günü İstanbul’daki G1/D Kısrak ve G2 Sait Akson Koşuları birbirinden iddialı tayların soluk kesecek mücadelesine sahne olacak.
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