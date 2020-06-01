Gazi Koşusu Zafer Bayramı’nın yıldönümünde yapılabilir

01 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Atlar kaderine terk edildi hatta ölenler oldu. Yarışlar koşulsaydı bunlar yaşanmayacaktı. Bazı at sahipleri yem parası bulamadı, bazıları seyislerin maaşını ödeyemedi. Oysa burası büyük bir sektör ve devlete önemli meblağlar veriyor. 28 Mayıs itibarıyla çıkan başlama kararı soluk, asık yüzleri güldürdü.

Şimdi geri sayımdalar. Tabii sosyal mesafeye dikkat edilecek, yarışlar seyircisiz olacak, maske şartı var. Dezenfeksiyon kaçınılmaz. Kısıtlı sayıda at koşacak. Yarış takviminde de haliyle değişikliklere gidilecek.

Bu çok doğal. Yaz sezonunda atlar İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Adana ve Ş.Urfa’da koşacak. Herkes ilinde yarışacak, jokeyler de bulundukları yerlerde at binecek.

YENİ TARİH BELİRLENECEK

Benim en çok merak ettiğim Gazi Koşusu’nun tarihi. 1927 yılından itibaren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına aralıksız düzenlenen bu görkemli yarış biliyorsunuz haziran ayının ortalarında yapılırdı.

Yaşanan olumsuzluklar üzerine diğer yarışlar gibi Büyük Koşu için de tarih yeniden belirlenecek. Yarışların koşmadığı süre içerisinde yapmış olduğum röportaj ve haberlerle at camiasında çok sayıda tanıdığım isim oldu. Bu insanların hemen hepsinin, aynı zamanda benim de isteğim, Gazi’nin 30 Ağustos günü yapılması. Harika ötesi olur. TJK iyi düşünsün! Olmaz diye bir şey söz konusu değil.

Her şey ellerinde. Dışarıdan birilerinin yarış takvimine itiraz edecek hali yok. Gazi Koşusu Zafer Bayramımızı taçlandırır. Tabii seyircili olmak şartıyla. Seyircisiz Gazi Koşusu bir şeye benzemez.

Haydi verin güzel haberi, ayakta alkışlayalım hepinizi. Gözümüz kulağımız bugün TJK TV’ye çıkacak olan Başkan Serdal Adalı’da.