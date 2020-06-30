Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı: Avukatlar fişlenecek

30 Haziran 2020 Salı, 17:29

AKP’nin Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yaparak çoklu baro sistemini hayata geçirecek yasa teklifine karşı Gaziantep Barosu basın açıklaması düzenledi. Maarif Meydanı'nda düzenlenen açıklamada konuşan Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, teklifin avukatlar arasında bölünme ve kutuplaşma yaratacağını söyleyerek, "Mahkemeler avukatların kayıtlı olduğu baroya göre tarafsızlığını yitirebilecek. Meslektaşlar kayıtlı olduğu baroya göre fişlenecek. Yargı mekanizmasının savunma ayağı yara alacak. Yurttaşlar tarafından zaten adalete duyulan güvenin ihtiyatlı olduğu bir ortamda hak arama ihtiyacı artacak" diye konuştu.

Şarklı, koronavirüs sürecinde işsizlik gibi sorunlar varken baroların yapısında değişiklik yapıldığını ekledi.