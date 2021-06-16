Gaziantep FK, Angelo Sagal'ı kadrosuna kattı
Gaziantep FK, Şilili futbolcu Angelo Sagal ile anlaştığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Denizlispor forması giyen Şili Milli Takım oyuncularından Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı.
Sagal, kulüp yöneticileri Erhan Özmen, Sezer Cihan, Cihan Koçer, Mehmet Ali Şimşek ve Emrah Özdağlı'nın da katıldığı imza töreninde, kendisini bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
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