TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini duyurdu

TFF, Süper Lig kulüplerinin yeni sezondaki harcama limitlerini duyurdu. Galatasaray, en yüksek limiti alan kulüp olarak zirveye oturdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2021 Çarşamba, 17:45
TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini duyurdu
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TFF, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun harcama limitlerini açıkladı. Harcama serbestliğinde zirvede Galatasaray yer alırken, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor ise dördüncü oldu.

Dört kulübün harcama limitleri şu şekilde:

Galatasaray: 546.850.687 (yüzde 25 sapma ile)

Fenerbahçe: 497.050.330  (yüzde 25 sapma ile)

Beşiktaş: 386.447.771 (yüzde 25 sapma ile)

Trabzonspor: 274.569.400 (yüzde 25 sapma ile)

Tablo ise şu şekilde:


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