TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini duyurdu
TFF, Süper Lig kulüplerinin yeni sezondaki harcama limitlerini duyurdu. Galatasaray, en yüksek limiti alan kulüp olarak zirveye oturdu.
TFF, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun harcama limitlerini açıkladı. Harcama serbestliğinde zirvede Galatasaray yer alırken, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor ise dördüncü oldu.
Dört kulübün harcama limitleri şu şekilde:
Galatasaray: 546.850.687 (yüzde 25 sapma ile)
Fenerbahçe: 497.050.330 (yüzde 25 sapma ile)
Beşiktaş: 386.447.771 (yüzde 25 sapma ile)
Trabzonspor: 274.569.400 (yüzde 25 sapma ile)
Tablo ise şu şekilde:
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