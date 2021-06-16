Kamerun Futbol Federasyonu'ndan Billong ve Aboubakar açıklaması

16 Haziran 2021 Çarşamba, 17:39

Kamerun Futbol Federasyonu, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Vincent Aboubakar ve Hatayspor'da forma giyen Jean-Claude Billong ile ilgili yayılan şike iddialarına dair bir açıklamada bulundu. Federasyonun resmi sosyal medya hesabından yayınlanan metinde, iddialar "saçma sapan bir ima" olarak tanımlandı.

Açıklama şu şekilde:

"Kamerun Futbol Federasyonu, Türkiye Ligi'nde milli oyuncularımız Vincent Aboubakar ve Jean-Claude Billong'un yer aldığı öne sürülen bir şike iddiasının varlığını sosyal ağlardan öğrendi. İki oyuncu, Beşiktaş'ın 1 Mayıs 2021'de oynanan Hatayspor maçında büyük farkla kazanması için plan yaptıklarına dair saçma sapan bir imanın kurbanı oldular.

Federasyon, oyunculara yöneltilen ve hiçbir delile dayanmayan bu suçlamaların zayıflığı, kolaylığı ve boşluğu karşısında çileden çıkıyor. Aboubakar ve Billong, davranışları ve etik değerleriyle örnek olan iki 'yılmaz aslan'dır.

Bu bağlamda Federasyon, iki milli oyuncuya tamamen güvenmekte ve hedef oldukları bu durumda onlara tüm desteğini vermektedir. Ek olarak Milli Takım'ın oyuncu seçimleri, herhangi bir müdahale olmaksızın antrenörün sorumluluğundadır. Bu seçim, yalnızca sahadaki performansa bağlı olarak yapılmaktadır."

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs 2021 tarihinde oynanan maçta, Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısını 5-0'lık skorla tamamlamış, gösterdiği performansla tepki çeken Hatayspor stoperi Billong, müsabakanın ikinci yarısı başlarken oyundan alınmıştı.

beIN Sports Fransa'da yer alan habere göre, söz konusu maçta çok kötü bir performans sergileyen ve takımının yediği 5'inci golden sonra devre arasında oyundan alınan Hataysporlu defans oyuncusu Jean-Claude Billong, tıpkı maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Vincent Aboubakar gibi karşılaşma sonrasında eleştirilere maruz kalmıştı.

Aboubakar'ın Kamerun milli takımına Billong lehine müdahalede bulunduğu, bunun karşısında şampiyonluk için kritik olan 1 Mayıs'taki Beşiktaş-Hatayspor maçında "cömertlik" aldığı iddia edilmişti. Daha sonra Billong, Kamerun Milli Takımı’na seçilmiş, Aboubakar da Beşiktaş’tan ayrılmıştı.

"HİÇBİR ZAMAN ŞİKEYE BULAŞMADIM"

Billong, kendisini şu ifadelerle savunmuştu:

"Türkiye'den gelen haberler beni çok üzüyor. Hatayspor'da harika bir sezon geçirdim ve Kamerun Milli Takımı'na davet edildim. Kesinlikle belirtmek isterim ki, hiçbir zaman şikeye bulaşmadım, bulaşmayacağım. Milli Takım'a davet edilmem, Beşiktaş maçından önce yapılmıştı. Tüm yazışmaların hepsi duruyor. Davet edilme nedenim de Hatayspor'da sergilediğim performanstı. Dürüstlüğümü ve profesyonelliğimi savunacağım gibi, bu sürecin Türkiye'deki bağımsız herhangi bir kurum tarafından da kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ediyorum."

Kamerun Teknik Direktörü Antonio Conceiçao ise şunları kaydetmişti:

"Aboubakar ve Billong, çok iyi iki çocuk. Onlar benim oyuncularım ve onları bu haberlere dahi etme girişimlerini asla kabul etmiyorum. Milli takım kadrosunu her zaman ben seçerim. Kriterimiz de her zaman yarışmacı, rekabet ve kalite olmuştur. Bundan sonra da böyle olacak."