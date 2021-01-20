Gaziantep FK'ya Portekizli teknik direktör
Gaziantep Futbol Kulübü, Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarına başlayan Gaziantep FK, Ricardo Sa Pinto ile anlaşmaya vardı. 48 yaşındaki Portekizli teknik direktör Sa Pinto ile bugün resmi sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilerin hazır olduğu törenle resmi sözleşmeyi imzalayan Sa Pinto, hedefinin Gaziantep FK'yı iyi noktalara taşımak olduğunu ifade etti.
45 kez Portekiz Milli takım formasını giyen ve ülkesinde 'Aslan Yürekli' lakabı ile tanınan Sa Pinto, daha önce Sporting Lisbon'da da görev aldı.
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