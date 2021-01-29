Gaziantep-Galatasaray karşı karşıya
2. yarının ilk haftasının önemli maçında Gaziantep ile Galatasaray karşılaşıyor.
Gaziantep, Süper Lig’in 22. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşıyor.
Yeni transferler Onyekuru ve Halil yedekler arasında yer aldı.
Gaziantep: Günay, Olkovski, Oğuz, Dji, Tosca, Güray, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Dıcmo, Maxim.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emra Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel
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