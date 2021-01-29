Gaziantep-Galatasaray karşı karşıya

2. yarının ilk haftasının önemli maçında Gaziantep ile Galatasaray karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 17:54
Gaziantep-Galatasaray karşı karşıya
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Gaziantep, Süper Lig’in  22. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşıyor.

Yeni transferler Onyekuru ve Halil yedekler arasında yer aldı.

Gaziantep: Günay, Olkovski, Oğuz, Dji, Tosca, Güray, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Dıcmo, Maxim.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emra Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel


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