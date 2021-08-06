Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut: "Görüştüğümüz futbolcular var"

06 Ağustos 2021 Cuma, 10:36

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, 2021-2022 sezonu öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam,sezon başlamadan transfer gündemini kapatmak istediklerini bildirdi.

Hazırlık maçlarında sonuçtan ziyade takım olarak sahadaki reaksiyonu önemsediğini ifade eden Bulut, "İki hafta sonra lig başlıyor. Bir hazırlık maçı daha yapacağız. Takım ve bireysel hatalarımızın asgari seviyeye gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BAZI FUTBOLCULAR VAR"

Lig başlamadan transfer çalışmasını bitirmek istediklerini belirten Bulut, "Yaptığımız transferler oldu. Forvet hattında Borven aramıza katıldı. Gol yollarını inşallah onunla yakaladığımız pozisyonları değerlendireceğiz. Aramıza birkaç futbolcu arkadaşımız daha katılacak. Görüştüğümüz bazı futbolcular var. Lig başlamadan bitirebilirsek daha iyi olacak. Yeterince futbolcu izledik ve teklifleri götürdük. Onlardan geri dönüş bekliyoruz.'' diye konuştu.

Forvet hattına yapılacak takviyelerin yabancı sorunu ve yüksek maliyetler nedeniyle kolay olmadığına işaret eden Bulut, kulübün geleceği ve teknik başarı için en doğru kararları almaya özen gösterdiklerini vurguladı.

"HEDEF GEÇEN SENENİN DAHA İYİSİNİ YAPMAK"

Bulut, yeni sezon hedefleriyle ilgili de şunları kaydetti:

"Kafamızda takımı kurup, sistemi oturtmak ve en iyi şekilde işlemesini istiyoruz. bu da bir günde olan bir iş değil, haftalar sürüyor. Şu an daha iyisini görmek isteyen bir ekip var. Çünkü biz nerde olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Daha iyi yerde olmamız gerekiyor. Kalite aramıza katmamız gerekiyor. Hedef, geçen senenin daha iyisini yapmak. Onun için aramıza kaliteli bir kaç arkadaşımızın katılması gerekiyor. Benim her zaman hedefim oldu. Ben başladığım günden bu yana hedefler içinde oldum. İnşallah geçen seneden daha iyisini yapacağız. Ama bu demekle olmuyor. Çalışmak, transfer ve kaliteyle oluyor. Bu da zaman gerektiriyor. Onun çabası içinde olacağız."