Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanında, kişiye özel şartlar sıralandı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Gaziantep Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapacak akademisyen ilanında aranan şartların AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep İl Temsilcisi Mahmud Tekin’e özel hazırlandığı öne sürüldü. Tekin, ön elemeyi geçen tek kişi olarak 20 Ocak’taki sınava girmeye hak kazandı.

Gaziantep Üniversitesi’nde 29 Aralık 2020 tarihinde çeşitli bölümlere akademisyen alınacağı duyuruldu. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda ise Elektrik ve Otomasyon Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışacak anabilim dalı öğretim görevlisi ilanı açıldı.

Öğretim görevlisi olarak ders verecek akademisyende aranan şartlar arasında, “Fizik Mühendisliği lisans mezunu ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak, yükseköğretim kurumlarında en az iki yıl ders vermiş olmak” maddesi yer aldı.

Üniversitenin aynı gün açtığı başka bir öğretim görevlisi ilanında ise mesleğinde en az 10 yıllık deneyim aranması dikkat çekti. İddiaya göre Elektrik ve Otomasyon Bölümü’ne alınacak akademisyen özelliklerini taşıyan kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Mahmud Tekin. Şartları sağlayıp ön elemeyi geçerek 20 Ocak’taki sınava girmeye hak kazanan tek kişi de yine Mahmud Tekin oldu. Üniversitenin açtığı öğretim görevlisi ilanının Tekin’e özel olduğu öne sürüldü.

‘ÇOK ŞANSLI!’

Gaziantep Şahinbey Belediyesi CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, “TÜGVA Gaziantep il temsilcileri çok şanslı. AKP’li Şahinbey Belediyesi önceki temsilciyi öğrenciyken özel kalemden devlet memuru yapmıştı. Gaziantep Üniversitesi ilanına da şimdiki temsilcinin şartları uyuyor” dedi.