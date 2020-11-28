Gaziantepspor kaçtı Malatya yetişti
- Gaziantep FK: 2 - Yeni Malatyaspor: 2
Stat: Kalyon
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Kana Bıyık, Djilobodji, Oğuz Ceylan, Sousa, Olkowski, Maxim, Mirallas, Kenan Özer, Muhammet Demir
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafes, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Tetteh, Umut Bulut
Kırmızı kart: Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı 2-2 bitti.
17. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Oğuz Ceylan'ın ceza sahasının sağından kafayla içeriye gönderdiği pası tamamlayan Mirallas, topu ağlarla buluşturdu: 1-0
35. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş kafayla vurdu, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. yarıda 59. dakikada Adem Büyükskoru 1-1 yaptı. Ev sahibi ekipte Oğuz kırmızı kart gördü.
74. dakika Kana Bıyık Gaziantep'i galibiyete taşıdı.
90 artı 5'te ikinci yarıda oyuna giren Topilli, Semih'in kafayla indidiği topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.
Maç da 2-2 bitti.
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