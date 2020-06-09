Gaziantep'te 14 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 ev karantinaya alındı. Kararın ardından, 14 eve giriş ve çıkış yasaklanarak bölgeye uyarıcı yazı asıldı.

AA
09 Haziran 2020 Salı, 10:38
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Araban ilçesinde 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bu kişilerin temasta olduğu belirlenen 14 ev hakkında, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındı. Kararın ardından, 14 eve giriş ve çıkış yasaklanarak bölgeye uyarıcı yazı asıldı. 


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