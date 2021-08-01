Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi

Gaziantep'te yangın çıkan 13 katlı bir apartman boşaltıldı.

AA
01 Ağustos 2021 Pazar, 14:47
Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi
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Alınan bilgiye göre, Merveşehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangının büyümesi üzerine binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.


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