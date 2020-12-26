Gaziantep'te beton dökümü sırasında inşaatın zemini çöktü: 2 yaralı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir inşaatta beton dökümü sırasında zeminin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Pancarlı Mahallesi'ndeki bir inşaatın zemin katı, beton dökme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Göçük sonrası hafif yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Polis ve itfaiye ekipleri alanda inceleme yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözüne İnce'den sert çıkış
- Çağrının perde arkası
- Türkiye’nin aksine sonuçlar Brezilya’da belirsiz
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
- 23 barodan ortak 'Demirtaş' açıklaması
Video Haberler
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
- Yılbaşında nerede olacaksınız? sorusuna yanıt verdi
- Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözüne İnce'den sert çıkış
- Çağrının perde arkası
- Türkiye’nin aksine sonuçlar Brezilya’da belirsiz
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
- 23 barodan ortak 'Demirtaş' açıklaması