Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı

30 Nisan 2021 Cuma, 12:03

Türkiye genelinde 17 Mayıs tarihine kadar kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te normal günlerde yoğunluğun yaşandığı çarşılar, cadde ve meydanlar boş kaldı.

Polis ekipleri işlek caddelerde kısıtlamaya yönelik uygulama yaptı. Yayaların ve araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol etti.