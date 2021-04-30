Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
GAZİANTEP’te Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Türkiye genelinde 17 Mayıs tarihine kadar kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te normal günlerde yoğunluğun yaşandığı çarşılar, cadde ve meydanlar boş kaldı.
Polis ekipleri işlek caddelerde kısıtlamaya yönelik uygulama yaptı. Yayaların ve araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol etti.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan 'muafiyet belgesi' açıklaması
- Demirtaş'ın hapis cezası onandı
- 1 Mayıs eylemine George Floyd'u hatırlatan müdahale
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- MEB'den ek ücret açıklaması
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- Kaftancıoğlu'ndan 'Erdoğan'a tazminat' açıklaması
- Rusya'dan Erdoğan açıklaması