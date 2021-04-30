Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı

GAZİANTEP’te Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

DHA
30 Nisan 2021 Cuma, 12:03
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
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Türkiye genelinde 17 Mayıs tarihine kadar kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te normal günlerde yoğunluğun yaşandığı çarşılar, cadde ve meydanlar boş kaldı.

Polis ekipleri işlek caddelerde kısıtlamaya yönelik uygulama yaptı. Yayaların ve araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol etti.


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