Gaziantep’te drift yapan sürücüye ceza
Gaziantep’in Nizip ilçesinde "drift" yapan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası uygulandı.
Atatürk Mahallesi'nde bir otomobilin "drift" yaptığını gören vatandaşlar, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri polise bildirdi.
Araç üzerinde gerekli takip ve çalışmalar başlatan ekipler, plakasını tespit ettiklerini aracı, ilçe merkezinde yakaladı.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesince sürücüye 6 bin 141 lira trafik idari para cezası uygulandı, araç ise 60 gün trafikten men edildi.
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