Gaziantep’te orman yangını 5 dekarlık alanı kül etti
Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 5 dekarlık alan kül oldu.
İslahiye ilçesi Yeni Mahalle ve Hürriyet Mahallesi’ne bağlı Kurtini Tepesi mevkiinde etkili olan yangın, 5 dekarlık alanı kül etti. Çıkış sebebi belirlenmeyen yangına, ihbar üzerine bölgeye gelen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra yangını gören vatandaşlar müdahale etti.
Yeni Mahalle Muhtarı Aziz Güneş, "Yangın kontrol altına alındı yangını ilk gördüğümüz anda gelerek alevin önündeki pürleri toplayarak yangının yayılmasını engelledik elimizden gelen çabayı gösterdik her tarafımız su içinde kaldı." dedi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.
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