Çorum'da bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulmuş halde bulunan çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme başlattı.
ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR
DHA'nın aktardığına göre soruşturma kapsamında, Hasan Bulut’un eşi Satı Bulut'u öldürüp ardından intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.