Gaziemir Belediyesi’nden 'maske nasıl takılmaz' paylaşımı
Gaziemir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından bazı yurttaşların maskeyi yanlış kullanmasıyla ilgili ironik bir paylaşım yapıldı.
“Koronavirüs size minnettar” yazılı görsellerde belediyenin basın bürosunda ve dış ilişkiler biriminde çalışan ekipler, Türkiye’deki maske kullanım yanlışlığını fotoğraflarla canlandırdı. Paylaşımda ağzı ve burnu tam kapatan tek bir doğru maske takma yöntemine yer verilmedi.
Göz, boyun, kafa, kol gibi bölgeleri kapatacak şekilde maske takan belediye yetkilileri, bu görüntülerin Türkiye’de sıkça karşılaşılan maske takma biçimlerinin bir canlandırması olduğunu vurguladı.
Paylaşıma “Türkiye’nin maskeyle imtihanını Gaziemir Belediyesi Basın ve Dış İlişkiler Birimleri olarak canlandırdık. Salgının devam ettiğini unutmadan maskemizi düzgün takalım, Koronavirüs’ü sevindirmeyelim” notu da eklendi.
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