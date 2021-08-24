Gaziosmanpaşa'da mahalleliler, tahliye kararı verilen evlerini boşaltmamak için eylem yaptı

24 Ağustos 2021 Salı, 15:48

Gaziosmanpaşa, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Kırbaş Sokak'taki binalara Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 'Riskli Yapı' sınıflandırılması yapıldı. Mahallelinin iddiasına göre, AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Kırbaş Sokak'ta mülkleri bulunanlar anlaşma için 3 sene boyunca sözleşme için masaya oturdu. Ancak Kırbaş Sokak'taki mülk sahipleri ile belediye bir sonuca varamadı.

Son olarak 8 gün önce Kırbaş Sokak'ta oturanlar Zabıta Ekiplerince tahliye hakkında sözlü olarak bilgilendirildi. 5 gün önce de yazılı olarak tahliye kararı gönderildi. Ev sahiplerinin 24 Ağustos tarihine kadar evlerini tahliye etmesi istendi. Mahalleli karara tepki göstermek için bugün Kırbaş Sokak'ta toplandı. Basın açıklaması yapıldı, slogan atıldı. Mahalleye çok sayıda Çevik Kuvvet, Polis ekibi ve sivil polis ekibi hazırda bekledi. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve Kaymakamlık'tan yetkililer bölgede keşif yaptı. Ancak keşfin ardından 'Araç gereç eksikliği' nedeniyle bugünkü tahliyenin iptaline karar verildi.

"PARKTA YATACAĞIZ HERHALDE"

Kırbaş Sokak'ta ev sahibi olan Muarrem Kırbaş, "Riskli yapıdan saldırıyorlar bize. 2016 öncesi bütün yapılar kanunen riskli sayılıyor. Buranın en eskisiyiz. Buranın ismi Kırbaş Sokak. Benim ismim de Muarrem Kırbaş. Yan taraftaki binadaki kişi anlaştığı için oturuyor. Belediyeyle anlaştığı için hatta kiracılarıyla oturuyor ama beni evimden dışarı çıkarmak istiyorlar. Biz belediyeyle 1 ay öncesine kadar masadaydık. Sadece talep ettiğimiz şey şuydu; 'Hangi projeden hak sahibi olacağız? Ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?' Bu isteğimizi kabul ettiremedik. Biz çıkınca buralara gökdelen dikilecek. Bugün tahliye edilirsek bir parkta yatacağız herhalde" diye konuştu.

Yine burada oturan Fatma Çimen, "Bize Pazartesi günü buradan çıkacaksınız dediler. Biz gariban insanlarız. Elimizde avucumuzda yok. Biz nereye gideceğiz? Evim tahliye edilirse, ben evin yanında yerde yatacağım" dedi.